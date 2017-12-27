В Луганске в еще одной квартире взрыв гранаты, есть жертвы. Новости

В неподконтрольном Луганске за минувшие сутки в результате взрыва ручной гранаты, который произошел в квартире жилого дома, пострадали три человека. Об этом сегодня, 27 декабря, в эфире одного из «республиканских» телеканалов сообщил «начальник дежурной смены МЧС ЛНР» Константин Дахненко.

«В городе Луганск на квартале Жукова в результате взрыва ручной гранаты в квартире жилого дома получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 1994 года рождения, и получили осколочные ранения две женщины 1997 годов рождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в республиканскую больницу», – сказал он.

Как сообщалось ранее, 24 декабря в Луганске в квартале Героев Сталинграда в квартире девятиэтажного жилого дома в результате взрыва ручной гранаты погибла женщина и получил осколочные ранения мужчина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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