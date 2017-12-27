Мужчина пытался провезти через КПВВ контрабандные сигареты (Фото). Новости

26 декабря в контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения контрабандных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Во время осмотра автомобиля Mercedes, на котором гражданин Украины следовал из Донецка, пограничники совместно с представителями фискальной службы в багажном отделении обнаружили 1500 пачек сигарет различных марок без акциза.
Нарушитель и обнаруженные табачные изделия переданы сотрудникам фискальной службы.
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