Мужчина пытался провезти через КПВВ контрабандные сигареты (Фото). Новости

26 декабря в контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения контрабандных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Во время осмотра автомобиля Mercedes, на котором гражданин Украины следовал из Донецка, пограничники совместно с представителями фискальной службы в багажном отделении обнаружили 1500 пачек сигарет различных марок без акциза.

Нарушитель и обнаруженные табачные изделия переданы сотрудникам фискальной службы.

Читайте также: