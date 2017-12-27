Ситуация в пунктах пропуска утром 27 декабря. Новости

Сегодня утром, 27 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 26 декабря, всего через КПВВ было оформлено 36,9 тысяч человек и 4,8 тысяч транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8725 человек и 1055 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9240 человек и 1530 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7515 человек и 1355 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4190 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7200 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/90;

КПВВ «Марьинка» – 50/180;

КПВВ «Новотроицкое» – 80/50;

КПВВ «Гнутово» – 30/100.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Евгений: «4:57. В Украину уже 200 машин, не считая автобусы! Льготная длиннее обычной».

КПВВ «Марьинка»:

Владимир: «4:19. "Каргил" в Украину машин до моста»;

Анжелика: «4:23. "Каргил" в сторону Курахово очередь на середине моста основная и льгота почти до моста»;

Павел: «7:08. На 7:00 больше 200 машин из Курахово на Донецк»;

Администратор: «8:25. На Курахово на Донецк почти от Мариьнского кольца».

КПВВ «Новотроицкое»:

Юлия: «5:24. Машин 100-150 стоит из Донецка»;

«7:44. На Новотроицком очередь начинается у знака»;

Александр: «8:58. Из Донецка, Еленовка – между 2-м и 3-м туалетом»;

Анастасия: «9:19. Пешая на Донецк на Новотроицком до конца навесов почти».

КПВВ «Гнутово»:

Оксана: «7:27. Очередь огромная из Мариуполя на Донецк».

О ситуации в КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный Партизан» ни на въезд, ни на выезд очередей не было;

в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 15 легковых автомобилей и 1 автобус, на въезд очередей не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали более 50 легковых автомобилей, на въезд в очереди находились 8 транспортных средств.

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