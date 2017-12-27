ДТП в «ДНР»: 1 человек погиб, 5 – травмированы. Новости

1 человек погиб, 5 – получили травмы различной степени тяжести в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в поселке Красный Партизан под Ясиноватой. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«В Ясиноватском районе возле поселка Красный Партизан 26 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Mercedes Vito» не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП погиб мужчина 1957 года рождения, пятеро получили травмы разной степени», – говорится в сообщении.

Также в «ДНР» отмечают, что при помощи автоцистерны и буксировочного троса авто было перевернуто на колеса для дальнейшей погрузки на эвакуатор. Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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