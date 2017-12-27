Даже серийные маньяки в тюрьмах имеют право голоса, но Донбасс в Украине бесправен. Новости

Даже заключенные, отбывающие наказания за тяжкие преступления имеют право голоса, которое гарантируется международными конвенциями, но Украина всячески нарушает их, лишая переселенцев и пытаясь лишить жителей неподконтрольных территорий прав голосовать на выборах. Об этом в эфире «Черноморской ТРК», комментируя проект закона о коллаборации, заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Даже серийные маньяки в тюрьмах имеют право голоса, это право гарантируется международными конвенциями. То есть, если человек за преступление наказан, и он лишен свободы, он имеет право голоса и это нельзя отнять у него. Поэтому говорить о каких-то других мерах недопустимо, мы нарушим международные конвенции. Опять же международные судебные инстанции после этого будут наказывать Украину за нарушение этих конвенций», – сказала она.

Напомним, правозащитники обеспокоены, что законопроект о коллаборантах может превратиться в карательный инструмент и это никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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