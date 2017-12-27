Даже серийные маньяки в тюрьмах имеют право голоса, но Донбасс в Украине бесправен. Новости

Даже заключенные, отбывающие наказания за тяжкие преступления имеют право голоса, которое гарантируется международными конвенциями, но Украина всячески нарушает их, лишая переселенцев и пытаясь лишить жителей неподконтрольных территорий прав голосовать на выборах. Об этом в эфире «Черноморской ТРК», комментируя проект закона о коллаборации, заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.
«Даже серийные маньяки в тюрьмах имеют право голоса, это право гарантируется международными конвенциями. То есть, если человек за преступление наказан, и он лишен свободы, он имеет право голоса и это нельзя отнять у него. Поэтому говорить о каких-то других мерах недопустимо, мы нарушим международные конвенции. Опять же международные судебные инстанции после этого будут наказывать Украину за нарушение этих конвенций», – сказала она.
Напомним, правозащитники обеспокоены, что законопроект о коллаборантах может превратиться в карательный инструмент и это никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса.
Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.
В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Есть амнистия и нет коллаборантов: Условия Минских договоренностей обязательны
- К коллаборантам должны применяться мягкие наказания, – правозащитник
- Под закон о коллаборационизме подпадут не более 0,5% жителей, – автор законопроекта
- Зарегистрирован законопроект о коллаборационизме: Основные положения
- Наказание коллаборационистов: эксперты оценили законопроект
- Украинские власти делают все, чтобы отрезать Донбасс, – Веселова
- В Раде зарегистрирован законопроект о коллаборации, – нардеп
- Чтобы не было 37-го года: В Раду подадут третий законопроект о коллаборантах
- Однажды это выстрелит: Жителей Донбасса не защищает ни одна политсила, а протесты растут
- Переселенцы без прав и без голоса: Чем Украина отличается от страны-агрессора?
- Проголосуют не за нас: Власть боится восстановить избирательные права переселенцев
- Переселенцы из Донбасса: Что будет, если не контролировать власть
- Проблемы регистрации переселенцев из Донбасса связаны с политической дискриминацией
- Безголосый электорат: Депутаты не хотят заниматься проблемами переселенцев
Комментарии