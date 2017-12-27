Почему в Украине не примут законопроект о коллаборантах на Донбассе? . Новости

В случае принятия в Украине законопроекта о коллаборционизме, страны Европы, выступающие гарантами Минских соглашений по Донбассу, расценят это как нарушение договоренностей со стороны Украины, что может повлечь последствия. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

По ее словам, никакая доработка и обсуждение правок к законопроекту о коллаборации не помогут. «Я хочу сказать, что это обсуждение придет к выводам, что он противоречит Минским договоренностям. Если такой законопроект теоретически будет принят, то Запад скажет: "А зачем мы несем затраты, зачем мы накладываем санкции на Российскую Федерацию, когда Украина в одностороннем порядке нарушает Минские договоренности?"», – говорит она.

Цыбулько также назвала, какие могут быть последствия для Украины в случае принятия этого законопроекта. «Поэтому нужно понимать, что если подавать законопроекты, то они должны соответствовать Минским договоренностям, иначе нас обвинят, что мы их не выполняем и после этого снимут санкции с Российской Федерации. Какие могут быть последствия? Непредсказуемые, потому что Путина сейчас сдерживают только эти санкции», – сказала правозащитница.

Напомним, правозащитники обеспокоены, что законопроект о коллаборантах может превратиться в карательный инструмент и это никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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