СМИ сообщили, где состоится обмен пленными. Новости

Обмен пленных состоится на КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.). Об этом сообщают источники «Громадського».

Сообщается также, что из неподконтрольного Луганска уже отправили 16 заложников. Со стороны «ДНР» отправят 58 человек. По данным журналистов, из колонии в Макеевке уже вывезли заложников, но всех или нет – неизвестно.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и провести этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик».

Как сообщалось ранее, обмен пленными между «Л/ДНР» и Украиной запланирован на 27 декабря. Представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона готова 27 декабря передать «ДНР» и «ЛНР» 306 человек, чтобы освободить 74 украинцев.

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