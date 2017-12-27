Еще одной станции разрешили вещать в зоне АТО. Новости

Станция «Трезубец ФМ» получила разрешение на вещание в зоне АТО. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Нацсовет выдал разрешение на временное вещание на территории проведения антитеррористической операции ООО «ТРК "Трезубец ФМ"», город Запорожье. Вещание будет производиться в 6 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

«В этом году Национальный совет помог создать военную радиостанцию "Армия FM" и еще 3 новые радиостанции: "49 Параллель", "Свободное радио" и "Трезубец FM". Считаю, что мы движемся в правильном направлении, создавая в зоне проведения АТО местные, локальные радиостанции», – сказал член Национального совета Сергей Костинский, комментируя данное решение.

Читайте также: