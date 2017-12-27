«Эта зараза просочится в парламент»: Жебривский рассказал, чего хочет Россия по Донбассу. Новости

В Украине согласны на децентрализацию в Донецкой и Луганской областях, когда отдельные районы вернутся под украинскую юрисдикцию, но не согласны на условия Минских договоренностей об особом статусе Донбасса без контроля границы, отвода вооружений и выполнения условий безопасности, а также на то, чтобы жители неподконтрольного Донбасса избирали украинский парламент. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Что Россия хочет на самом деле, если она этого хочет? Чтобы территории получили больше полноты власти на местах. Чтобы власть не из Киева диктовала, как себя вести, а чтоб на местах было больше полномочий. Это и есть децентрализация, это объединение громад, где есть максимальное число прав и свобод, которые передаются на места, и ответственность в том числе», – сказал он.

По его словам, в Украине согласны исключительно на децентрализацию, под которой и рассматривают особый статус Донбасса. «Я думаю, что в таком измерении, и украинский парламент, и президент поддержат такой особый статус, потому что такой особый статус должен распространиться на всю Украину, тогда это будет правильно. Но, что хочет Россия под маркером Минских соглашений? Оставить тотальный контроль над теми территориями, фактически оставить боевиков в виде так называемой "народной полиции", и управлять, контролировать», – продолжил Жебривский.

Губернатор также заявил, что денег на обеспечение жителей неподконтрольной части Донецкой области социальными выплатами в областном бюджете нет. «Фактически отсутствие границы между Украиной и Россией, между временно оккупированными Россией территориями, фактически взаимопроникновение, но выплату всех социальных пособий, всех пенсий. Но мы четко знаем, что Донетчина собирает сегодня только 34% на обеспечение Пенсионного фонда, все остальные 66% идет из центрального бюджета. И Россия хочет все это нам подарить, чтобы Украина все расходы обеспечивала, но ее контроль был над этим», – говорит он.

Он также заявил, что Россия добивается, чтобы жители неподконтрольного Донбасса принимали участие в голосовании не только на местных выборах, но и в Верховную Раду Украины. «Фактически эта зараза просочится в украинский парламент и будет определять повестку дня жизни украинцев. Фактически Россия будет частично определять повестку дня Украины. Такого не может быть, и вряд ли на это кто-то согласится», – заявил Жебривский.

Как сообщалось ранее, в России заявили, что США через своего специального представителя Курта Волкера предлагают России «не зацикливаться на политических аспектах урегулирования» Минских договоренностей и настаивают на миротворцах ООН на всей территории Донбасса, а в РФ с этим не согласны и продолжают настаивать на особом статусе Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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