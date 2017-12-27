В районе КПВВ «Майорск» из-за обмена пленными огромные очереди. Новости

В районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» сегодня, 27 декабря, скопились огромные очереди из-за того, что в этом районе идет процесс обмена пленными. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Ситуацию с очередями и обстановкой на линии разграничения люди активно обсуждают в соцсетях:

Мария: «Кто стоит на ДНР в сторону Донецка, не начали еще пропускать?»;

Татьяна: «Кто знает, где стоит вся очередь, которая едет в Донецк из машин, на ДНР или на Украине?»;

Сергей ответил Татьяне: «Все стоят на Майорске со стороны Бахмута. Очередь километра 2»;

Оля ответила Татьяне: «В "серой зоне" очень много машин, тут сейчас стоим».

Дарья: «Уточненные данные: в буферной зоне скопилось более 2000 человек и около 100 транспортных средств, которые украинская сторона продолжает пропускать в нарушение регламента обмена, сообщает представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе. Администрацией г. Горловки предоставлены автобусы для вывоза граждан из буферной зоны. Украина снова пустила людей через КПП. Большой поток. Это все затрудняет процедуру и задерживает обмен. Украинцы говорят что 306 человек из списка выехали в зону обмена, все блокпосты будут закрыты до 18:00 по украинскому времени, обмен пленными происходит на территории ДНР параллельно на "0" украинском блокпосту, т. е в "серой зоне", всем удачи и терпения!»

Официальной информации о работе КПВВ «Майорск» от Государственной пограничной службы Украины пока нет.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и провести этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик». Процесс обмена пленными между «Л/ДНР» и Украиной начался сегодня, 27 декабря, вблизи КПВВ «Майорск». По последней информации, на КПВВ «Майорск» идет процесс верификации пленных.

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