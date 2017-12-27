На подконтрольную Украине территорию прибыли 16 освобожденных заложников из «ЛНР». Новости

На подконтрольную украинским властям территорию прибыли 3 автобуса с пленными. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает «Громадське радіо».

«На подконтрольную Украине территорию вернулись 3 автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену «ЛНР». В одном из автобусов российские, сепаратистские СМИ, еще в одном – представители самоназванной республики», – говорится в сообщении.

Среди освобожденных заложников – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Также сообщается, что, по словам уполномоченной Совета по правам человека Валерии Лутковской, обмен продолжается. При этом 43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Также есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек. Лутковская отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные территории.

Ранее на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что списки обсуждены и согласованы.

«На нулевке. Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение», – написала Геращенко.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и провести этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик».

Процесс обмена пленными между «Л/ДНР» и Украиной начался сегодня, 27 декабря, вблизи КПВВ «Майорск». По информации интернет-ресурсов НКТ*, пропуск через линию разграничения в этом направлении временно приостановлен.

Ранее сообщалось, что вблизи контрольно-пропускного пункта «Майорск» идет процесс верификации пленных, обмен перенесли на несколько часов.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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