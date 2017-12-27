Ситуация в пунктах пропуска днем 27 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Сергей: «Все стоят на Майорске со стороны Бахмута. Очередь километра 2»;

Ольга: «13:03. В "серой зоне" очень много машин, тут сейчас стоим»;

Наталья: «13:34. Блокпост на Бахмуте закрыли. Все рванули на Курахово»;

Дарья: «13:59. В буферной зоне скопилось более 2000 человек и около 100 транспортных средств, которые украинская сторона продолжает пропускать в нарушение регламента обмена, сообщает представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе. Администрацией г. Горловки предоставлены автобусы для вывоза граждан из буферной зоны. Украина снова пустила людей через КПП. Большой поток. Это все затрудняет процедуру и задерживает обмен. Украинцы говорят, что 306 человек из списка выехали в зону обмена, все блокпосты будут закрыты до 18:00 по украинскому времени, обмен пленными происходит на территории ДНР параллельно на "0" украинском блокпосту, т. е в "серой зоне", всем удачи и терпения!»

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «10:12. На Курахово в сторону Донецка машин 120 общей очереди, и машин 30-40 льготы. За 2 часа работы поста проехали машин на 10»;

Александр: «11:37. На "Каргилле" на выезд авто до моста. Пешая очередь – почти никого. Автобус был один. На въезд пешей нет, автобуса 2-3. На нулевом на выезд много пеших»;

Анастасия: «13:20. Марьинка из Донецка – 20 машин»;

Администратор: «13:56. На Марьинке в Донецк до кольца»;

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «11:31. Еленовка из Донецка пусто, "Перлына" до 4-го туалета. Движение слабое»;

Анна: «11:58. В Мариуполь на Еленовке сразу на таможню»;

«DonRad»: «12:08. На 12:00 Еленовка (в Украину) – сразу на проверку, "Перлына" – 80 а/м»;

Ирина: «12:40. На Донецк машин 100, очередь на мосту»;

Андрей: «13:50. Еленовка на Украину авто 15, пропускают очень медленно, Перлына – пусто. Новотроицкое на Донецк – от знака Новотроицк, льготка авто 30».

КПВВ «Гнутово»:

Андрей: «12:34. Из Мариуполя на Гнутово машинок 60 в Донецк».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 14:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» очередей на выезд не было, на въезд – 20 транспортных средств;

в пункте пропуска «Должанский» на въезд очередей нет, на выезд в очереди находилось 3 автобуса и 7 легковых автомобилей;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 4 легковых автомобиля и 1 автобус, на въезд – 17 транспортных средств.

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