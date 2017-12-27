Как коллаборантов выявляли после Второй мировой: Жебривский об амнистии для Донбасса. Новости

Украине важно вернуть под контроль всю территорию Донбасса, а потом можно будет разобраться и с вопросами амнистии, и с совершенными там преступлениями. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский (на фото).

«Амнистия и так существует, есть программа СБУ "Вернись домой", и если у боевиков, которые возвращаются домой в тот же Славянск, в ту же Николаевку, нет крови, они, например, дежурили на блокпостах, или охраняли какие-то склады, они освобождаются от уголовной ответственности и адаптируются к нормальной жизни. Из-за этого таких людей амнистировать нужно будет, но никогда нельзя согласиться на амнистию тех, кто убивал, подвергал пыткам, мародерствовал», – говорит он.

По его словам, сегодня СБУ собирает доказательную базу по преступлениям, совершенным в зоне боевых действий. «Конкретно по фамилиям, кто, что делал. Поверьте, когда мы зайдем на "ту" территорию, то описание жизни боевиков будет четким от людей, которым они настолько залили сала за кожу, что, я думаю, не нужно будет собирать еще большую дополнительную базу, оно сразу будет явным. Так как коллаборантов выявляли после Второй мировой войны. Четко рассказывали, кто полицаем был, кто угонял людей в рабство. То же самое будет и там», – сказал Жебривский.

Напомним, правозащитники обеспокоены, что законопроект о коллаборантах может превратиться в карательный инструмент и это никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса, кроме того, это противоречит Минским договоренностям и может повлечь снятие санкций с России.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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