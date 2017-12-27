Луганск и Киев завершили процедуру обмена пленными, – «ЛНР». Новости

Луганск и Киев завершили процедуру обмена пленными. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Освобожденные сторонники Луганской народной республики прибыли на территорию ДНР», – говорится в сообщении.

Также в «республиках» рассказали, что процедура верификации обмениваемых лиц проходила вблизи КПВВ «Майорск». Для проверки документов была установлена специальная палатка. В нее заводили людей группами до 10 человек. За процессом наблюдали «омбудсмен ЛНР» Ольга Кобцева, представители ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.

По словам Кобцевой, из 75 человек, заявленных «ЛНР» в списки на обмен, двое отказались возвращаться в «республику» и остались на подконтрольной Киеву территории. Таким образом, на блокпост «ДНР» выехали 73 человека. При этом в «ЛНР» сообщают, что передали украинской стороне 16 человек.

Кроме того, в «республиках» говорят о том, что «в настоящее время украинские пленные, подлежащие обмену, направлены вглубь "серой зоны" для проведения процедуры. Омбудсмен республики возвращается на крайний блокпост Донецкой народной республики для встречи пленных сторонников ДНР. Их численность пока не уточняется».

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и провести этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик».

Процесс обмена пленными между «Л/ДНР» и Украиной начался сегодня, 27 декабря, вблизи КПВВ «Майорск». По информации интернет-ресурсов НКТ*, пропуск через линию разграничения в этом направлении временно приостановлен.

Ранее сообщалось, что вблизи контрольно-пропускного пункта «Майорск» идет процесс верификации пленных, обмен перенесли на несколько часов.

Позже стало известно, что на подконтрольную Украине территорию вернулись 3 автобуса с 16 заложниками из «ЛНР».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: