В Украине во время массовых мероприятий пострадали 1,4 тыс. полицейских. Новости

В Украине с начала 2017 года, при обеспечении безопасности во время массовых мероприятий, пострадали 1400 сотрудников полиции и Национальной Гвардии Украины. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в 2017 году полиция обеспечила безопасность во время проведения 72 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 28 млн граждан. Зафиксировано более 400 фактов блокирования дорог.

Как сообщил Князев, безопасность граждан удается обеспечить, несмотря на разного рода провокации. Удается избежать серьезных конфликтов, в первую очередь, благодаря смене подхода и переформатированию работы полиции во время массовых мероприятий. Так, в этом году начали работу подразделения тактической полиции и полиции коммуникации.

«700 мероприятий проходили со столкновениями, в которых пострадали как участники акции, так и полицейские. Во время последних таких акций пострадали 62 работника полиции и 8 протестующих. В целом, с начала года при обеспечении общественного порядка травмировано 1400 сотрудников полиции и Национальной Гвардии Украины», – отметил глава Нацполиции.

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