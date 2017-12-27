Как действовать, если родственники или знакомые попали в плен на Донбассе. Новости

Для тех, чьи родственники или знакомые попали в плен на Донбассе, есть алгоритм действий.

Подать заявление в Министерство внутренних дел Украины. Их принимают круглосуточно в любом месте, независимо от места захвата. При себе желательно иметь фото пропавшего. После подачи заявления вы должны получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Обратиться в Службу безопасности Украины. Конкретно – в объединенный центр координации по поиску и освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в зоне проведения АТО. Центр разыскивает преимущественно военных, однако, может помочь и в освобождении гражданских. Тел. (044) 255-84-35, e-mail: polonhelp@ssu.gov.ua

Обратиться к волонтерам. Такие организации, как «Донбасс-SOS», «Восток-SOS», нередко действуют достаточно эффективно. Уже освободили немало заложников, но они имеют ограниченные ресурсы и запрет доступа на некоторые территории.

Внимание масс-медиа может улучшить работу государственных органов, но нужно быть бдительным и не разглашать данные, которые могут навредить заложнику. В частности, из какого подразделения или батальона пленник, в какой операции участвовал.

Обратиться к международным организациям. Любая международная помощь может быть полезной. Тем более, представители таких организаций часто имеют определенный доступ к местам удержания заложников и могут содействовать их освобождению.

Красный Крест – (044) 392-32-10, ОБСЕ – (044) 392-08-00

По материалам Телеканала «Прямой» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: