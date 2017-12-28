Взрыв в Донецке: Три версии событий. Новости

В неподконтрольном Донецке утром 27 декабря у дома по адресу ул. Куйбышева, 17 (недалеко от стадиона «Металлург», Ленинский район города) произошел взрыв. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Сам факт взрыва жители подтверждают:

Олег: «Около 7 утра. Плюс минус 5 минут. Гупнуло знатно, я на рынке услышал»;

Елена: «Бабах-то был. Но при закрытых окнах не понятно, откуда шел звук»;

Татьяна: «Живу рядом, в 7 утра был сильный взрыв! Подумала, что "прилет"»;

Александр: «Взрыв был в 7:00, сработала сигналка»;

Евгения: «У меня брат с Куйбышева 17 , он звонил и говорил, что был взрыв»;

Константин: «Был взрыв в 7 утра. Живу рядом»;

Виктория: «Действительно был взрыв. Обстоятельства пока не разглашаются. Я днем была в Ленинском РИКе слышала разговоры, сотрудники РИКа пытались выяснить у милиции, что же произошло».

Однако «официально» о происшедшем не сообщается, поэтому дончане вынуждены опираться лишь на догадки и слухи.

Так, по первой версии: взрыв произошел в парке у дома №17 (отметим, что напротив дома есть лишь сквер). Якобы, на растяжке подорвались два человека. Один человек погиб, второй – ранен, его увезла «скорая».

Многих смутил факт, что растяжка установлена в сквере в черте города, в «тихом» Ленинском районе. Поэтому позже появились иные трактовки происшедшего.

По второй версии: взрыв был в арке дома № 17 (в девятиэтажках № 17 и № 19 действительно есть арки). «Самодельное взрывное устройство в арке жилого дома сработало. Парень шел на работу. Контузило, осколочные ранения. Но, вроде, обошлось благополучно, насколько это возможно. Дом не пострадал», – отметил дончанин Юрий.

К вечеру появилась третья версия. «Тип подорвал гранату, вроде, шумовую, но по стенкам мелкие осколочки прошлись. Сам жив, контузило. Около 7 утра. Какие, нафиг, растяжки?», – написала дончанка Марина.

«Как же хреново мы до этого всего жили. А теперь вот: там – мина, там – растяжка, там – дети снаряд нашли. Твою ж мать, дожились… Ведь реально каждый из нас понимает, что это не первый и не последний случай. Печаль», – подвела черту дончанка Ольга.

Как ранее отмечало российское издание, информационная политика «ДНР» не нацелена на публичное освещение негативных событий внутри «республики», в результате чего недосказанность создает информационный вакуум, основания для слухов и снижает уровень доверия к «властям» среди местного населения, а также вводит в заблуждение внешних пользователей информацией, которые интересуются ситуацией в «ДНР».

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