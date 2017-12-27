Порошенко прилетел на Донбасс встречать освобожденных из плена украинцев. Новости

Сегодня, 27 декабря, президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР» украинских заложников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена», – сообщает Цеголко.

Ранее Цеголко сообщил, что Петр Порошенко поговорил с первыми освобожденными пленными украинцами по телефону.

Как сообщалось ранее, сегодня вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и провести этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик».

Процесс обмена пленными между «Л/ДНР» и Украиной начался сегодня, 27 декабря, вблизи КПВВ «Майорск». По информации интернет-ресурсов НКТ*, пропуск через линию разграничения в этом направлении временно приостановлен.

Ранее сообщалось, что вблизи контрольно-пропускного пункта «Майорск» идет процесс верификации пленных, обмен перенесли на несколько часов.

Позже стало известно, что на подконтрольную Украине территорию вернулись 3 автобуса с 16 заложниками из «ЛНР». В «ЛНР» заявили, что из 75 человек, заявленных в списки на обмен, двое отказались возвращаться в «республику» и остались на подконтрольной Киеву территории. Таким образом, на блокпост «ДНР» выехали 73 человека.