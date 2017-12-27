Жители освобожденного села вынуждены ходить за хлебом в «ДНР» (Фото). Новости

В освобожденных поселках Травневом и Гладосово (Бахмутский район, Донецкая обл.) настроения у местных жителей разные.

«Тяжело, жить очень тяжело. Вода – колодец. Света не было. По часам обещают», – говорит женщина.

Украинские военные своими силами помогают жителям освобожденных поселков. Доставить сюда гуманитарную помощь очень сложно.

Топливо местные получили от Красного Креста. За продуктами приходится ездить в соседнее село Гольма, которое до сих пор находится под контролем «ДНР». «Езжу за хлебом аж на Гольму. А так у нас нема ничего тут. Никой еды нет», – рассказала женщина.

По словам жителей, в Гольме нужно рассчитываться рублями, приходится менять деньги.

Электроэнергию Травневому дают по 10 часов в сутки – 5 утром и 5 вечером. Такой распорядок работы генератора. А в Гладосово из-за близости «ДНР» и опасности обстрелов, провести хоть какую-то электрику пока не удалось.

Анатолий Александрович в 80-е годы был депутатом Горловского городского совета. Сейчас в свои 76 лет живет в Гладосово. Жалуется, что больше всего беспокоит отсутствие света. А к боевым действиям, говорит, привык за годы жизни в «серой зоне». «Это сейчас перемирие, а так снаряды туда летят, оттуда сюда летят. И через двор свистят мины. Слышно хорошо. Беспрерывная война», – поделился Анатолий.

Военные говорят, что большинство местных радуются украинским бойцам. «80% людей за Украину. Большинство людей подходит, здороваются, обнимаются, всякие приятные слова говорят, помогают. Мы им помогаем – хлеб, консервы, что есть у нас делимся с ними. В этом плане, как говорится, семья здесь», – сказал военнослужащий ВСУ Александр.

«Мы жили в Украине, живем и будем жить», – отметила жительница Гладосово Галина.

Напомним, отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины улучшили тактическое положение, заняв два села – Гладосово и Травневое – на луганском направлении. В СЦКК заявили, что не продвигались далее разрешенных Минскими соглашениями линий. «ДНР» расценивает действия украинских военных в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции как отказ от Минских соглашений. В Генштабе ВСУ заявили, что населенные пункты Травневое и Гладосово «никто не освобождал», так как они и так располагались на подконтрольной Украине территории, а границы «серой зоны» нигде не оговорены. В «ДНР» заявили, что ВСУ занимают дома в Гладосово и задерживают жителей, в «республике» же готовы расселять выехавших людей в общежитиях Горловки.

По материалам видеосюжета «5 канал» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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