Процесс обмена заложниками продолжится, – Кучма. Новости

Освобождение заложников, которое произошло сегодня, 27 декабря, на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса. Об этом говорится в комментарии представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы, который сегодня, 27 декабря, опубликовала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ* Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«Конечно, это радостное событие, которого ожидали сотни семей. Большое количество людей причастны к тому, чтобы освобождение произошло как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства, – хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работе. Переговоры и консультации по этому вопросу продолжались практически с начала войны, но содержания и результатов набрали в рамках Минского процесса. Трудно объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким. Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу», – говорится в комментарии Леонида Кучмы.

Как сообщалось ранее, сегодня вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

*Сокращения: ТКГ – Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе

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