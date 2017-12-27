Все 74 освобожденных украинских заложника уже на подконтрольной территории, - Порошенко. Новости

Все 74 украинских заложника, которые сегодня, 27 декабря, были освобождены в рамках обмена, находятся н подконтрольной Украине территории. О этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории», – сообщил Порошенко.
Он также добавил, что «только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них – киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!», – написал президент Украины.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс, чтобы лично встретить освобожденных из плена «ДНР» и «ЛНР» украинских заложников.
Как сообщалось ранее, сегодня вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.
Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы заявил, что освобождение заложников, которое произошло сегодня, 27 декабря, на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса.
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