Стали известны фамилии освобожденных из плена «ДНР»/«ЛНР» украинцев (Фото). Новости

Среди заложников, которые удерживались на неподконтрольном Донбассе, на сегодня числится более 170 человек. В то же время, представители «ДНР»/«ЛНР» подтверждают только 103 незаконно удерживаемых. Из этого списка сегодня, 27 декабря, были освобождены 74 украинца, большинство из них незаконно содержались в заключении несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

«В свою очередь, украинской стороной было передано 306 человек путем помилования и освобождения их из-под стражи. Они совершили преступления, но к ним были применены изменение меры пресечения или процедура помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством. Среди переданных нет таких, которые совершили убийства и другие тяжкие преступления, что не подпадает под процедуру помилования», – говорится в сообщении.

По словам Уполномоченного Президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко, украинские переговорщики в гуманитарной минской группе жестко и тяжело боролись за освобождение военнослужащих, которые долгое время, еще после Дебальцево (временно неподконтрольная Украине территория, Донецкая обл.) и битвы за Донецкий аэропорт, находились в тюрьмах незаконных вооруженных формирований (НВФ) и содержались в Макеевской колонии.

Среди освобожденных – бойцы батальона «Кривбасс» Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных – представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого на неподконтрольной территории приговорили к 30 годам, и который вытерпел страшные пытки в застенках НВФ.

Также среди освобожденных есть легендарные «киборги» – Александр Морозов и Иван Ляса, которые давно находились в заложниках, еще после обороны Донецкого аэропорта.

Первый заместитель председателя парламента сообщила, что удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в местах неволи: Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых ранеными схватили НВФ в период с конца 2014 года до начала 2016 года во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

Среди освобожденных: легендарный историк и религиовед, за которого боролись много людей доброй воли со всего мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкого областного ОО «Центр Дискавери» Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев В.И. и другие.

Также среди освобожденных: Абрамов А.А., Арбузов А. И., Ахмеров А.А., Бердник Д.А., Белов Ю., Бучок В.М., Гаевая Л., Гашпор К. В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р. , Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов А.В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г.А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И. В. Храм А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И. С., Бессараб А.Ф., Гулько В.М., Иово Н.Н., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие.

«Украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации. Мы готовы ко второй волне освобождения. Также крайне важно установить доли лиц, которых считают пропавшими без вести в Донбассе», – отметила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря, вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы заявил, что освобождение заложников, которое произошло 27 декабря на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все 74 украинских заложника, которые были освобождены в рамках обмена 27 декабря, находятся на подконтрольной Украине территории.

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