В центре Донецка случилось тройное ДТП. Новости

В центре Донецка случилось тройное ДТП

27.12.17 20:18dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

Сегодня, 27 декабря, в Донецке (временно неподконтрольная Украине территория) на пересечении пр.Ильича и Челюскинцев случилось тройное ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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