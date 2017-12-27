В центре Донецка случилось тройное ДТП. Новости

Сегодня, 27 декабря, в Донецке (временно неподконтрольная Украине территория) на пересечении пр.Ильича и Челюскинцев случилось тройное ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
27.12.17 20:18dnews.dn.uaНовости
Сегодня, 27 декабря, в Донецке (временно неподконтрольная Украине территория) на пересечении пр.Ильича и Челюскинцев случилось тройное ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
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