В центре Донецка случилось тройное ДТП. Новости

Сегодня, 27 декабря, в Донецке (временно неподконтрольная Украине территория) на пересечении пр.Ильича и Челюскинцев случилось тройное ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.