Жителям Украины надо научиться встречать освобожденных из плена, – психолог. Новости

Жителям Украины нужно научиться встречать военнослужащих, освобожденных из плена или тех, кто вернулся из зоны военных действий на Донбассе, а также адаптироваться к тому, что в обществе есть такие граждане. Об этом в эфире «5 канала» рассказал военный психолог, глава общественной организации «Побратими» Артем Денисов (на фото).

По его мнению, к людям, которые находились в плену, необходимо внимание, прежде всего самых близких родственников, чтобы они чувствовали себя при этом комфортно и имели возможность адаптироваться. «Люди должны понимать и учиться, как встречать таких людей, которые возвращаются домой с войны, из плена, для того, чтобы им было комфортнее. Просто подойти обнять и подарить цветы недостаточно. Они могут чувствовать себя некомфортно», – убежден психолог.

Он считает, что украинцам необходимо адаптироваться к тому, что в обществе есть такие люди. «Не им, а нам нужно адаптироваться к этому», – уверен военный психолог.

Денисов также считает, что нужно быть внимательнее, разговаривая с такими людьми. Не все вопросы можно им задавать, во всяком случае, во всеуслышание.

Кроме того, он отметил, что, возвращаясь домой такие люди имеют определенные психологические проблемы, но это не всегда посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). «Мне кажется, что в украинских реалиях мы сильно уцепились в посттравматическое стрессовое расстройство. В реальности это более глубокая проблема. Это не всегда ПТСР. Могут быть и другие проблемы – это может быть острая реакция на стресс, депрессивное состояние. В общем, любое, что похоже на симптомы ПТСР. Это очень индивидуально. Но нужно понимать, что это расстройство человек приобретает после травматического события и после кризисного состояния возвращения», – пояснил Артем Денисов.

Он обратил внимание на то, что психологические проблемы у этих людей могли возникнуть еще до войны. «Многие люди, которые возвращаются с войны, могли иметь посттравматическое расстройство от событий, которые произошли до войны. Потому что необязательно ездить на войну, чтобы получить посттравматическое расстройство. У многих людей, которые живут на мирной территории и не ездили на войну, также могут быть симптомы ПТСР», – уточнил психолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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