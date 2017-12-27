В Украине с начала года пресекли более 300 попыток торговли людьми. Новости

В Украине в текущем году полиция раскрыла в 3 раза больше преступлений, связанных с торговлей людьми, чем в прошлом. Также, на международном уровне наша страна улучшила позиции и была переведена с третей во вторую группу стран, касательно противодействия торговле людьми. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве.

По его словам, рост количества выявленных преступлений говорит лишь об улучшении работы Национальной полиции в этом направлении. «В 2017 году полицейские выявили и пресекли почти втрое больше преступлений, связанных с торговлей людьми, чем в прошлом году: 321 факт против 131 – в 2016 году.», – сообщил Князев

Он подчеркнул, что на предстоящий год у ведомства более амбициозные планы. «В этом году, благодаря работе департамента Национальной полиции Украины, наша страна переведена с третей во вторую группу стран, что касается противодействия торговле людьми. Сейчас реализуется план, который позволит перейти в первую группу», – подчеркнул глава Нацполиции.

Читайте также: