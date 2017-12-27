КПВВ «Майорск» не смогли пересечь около 300 машин. Новости

Сегодня днем, 27 декабря, КПВВ «Майорск» былзакрты для того, чтобы провести запланированные ранее обмен пленными между украинской стороной и «ДНР»/«ЛНР». Часть люейи, которые в это время хотели пересечь КПВВ, поехали на другие КПВВ, а часть остались в этом районе на ночлег. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Виктория: «Ночует 3 км очереди машин. Человек 100 осталось пеших ночевать в палатке, это те стойкие, которые с автобусов повыходили и не захотели ехать обратно. Мы вернулись домой на последнем автобусе»;

Максим: «Не понимаю людей, простояли на Майорске, знали, что обмен пленными и стояли до последнего, после рванули на переполненное Курахово, а Еленовка в 11.00 пустая была в сторону Украины...»;

Road Runner: «в Бахмуте сейчас много жилья предлагают, это в конце 14-го проблема была, когда внезапно блокпосты закрывали, а сейчас полно объявлений даже на столбах висит. Маленький лайфхак: в любой непонятной ситуации обращайтесь к таксистам, мне не раз помогало»;

Cветлана: «Люди собираются ночевать прямо на украинском блокпосту;

Ольга: «Жилье не проблема. Кто хочет экономить идут на вокзал, а там за 10 грн. пускают переночевать в вагоне. Это в Артемовске»;

Абдула: «Машин осталось больше 300»;

Татьяна: «Обмен пленными, - по моему, - это единственное значимое событие за весь уходящий год в нашей стране (Украине)! Спасибо всем участникам процесса и, Слава Богу, что хотя бы часть пленных возвращается домой!!!»

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 декабря, вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы заявил, что освобождение заложников, которое произошло 27 декабря на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все 74 украинских заложника, которые были освобождены в рамках обмена 27 декабря, находятся на подконтрольной Украине территории.