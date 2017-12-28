В «ДНР»: Пьяный Захарченко «наехал» на заправщика. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на автозаправке. Об этом в ходе видеоконференции заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский (на фото).

Он сказал, что видео данного инцидента находится в закрытом облаке файлов. «У нас глава государства может в пьяном виде зарулить на какую-то заправку, наехать на заправщика. Потом вылавливаем, чтобы в сеть эти ролики не попали. Но в облаке они висят, и нет-нет, но кто-то залезет, да и вытащит оттуда. И мы видим, как глава государства в сопровождении [зампредседателя совета министров ДНР] Трапезникова и [министра доходов] Тимофеева начинает наезжать на бармена, который ночью дежурит. Его Тимофеев хватает за загривок и вытаскивает – прекращай, дескать, на этого пацана наезжать», – рассказал Ходаковский.

Он уточнил, что это свежее видео, однако его «купировали» и не позволили распространиться в сети. «Потому что позоров этих и так хватает. Этих Лондонов*, Рекьявиков** и всего остального», – напомнил «оппозиционер».

Ходаковский напомнил пословицу, что «рыба гниет с головы» и что на поведение Захарченко ориентируются не только жители, но и иные «чиновники». «Ну, если люди остаются на таком уровне? А остальные (те же министры образования, культуры) на них смотрят, и ждут от них какого-то образца поведения, манер, действий. Не в виде этих дешевых лозунгов на билбордах типа "Народ решает все", а конкретного примера в собственном поведении. У нас нет ни идеологии, ни пропаганды. У нас есть лицемерие, имитация, подмена. Все носит приставку "квази". Объективно у нас поселковый театр на подмостках, не более того», – заключил Ходаковский.

* В одном из своих выступлений Захарченко заявил, что планирует захватить Великобританию. «Я сейчас не говорю [захватить] Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию – всю как таковую. Все зло нашей российской судьбы – это англосаксы. Если мы возьмем Британию, то наступит золотой век России», – дословно сказал «глава ДНР».

** На пресс-конференции в мае 2017 года Захарченко заявил, что его прабабушка по линии отца в 1941 году попала в плен и в концлагерь «Рейкьявик». «Прошла прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик, в Рейкьявике освобождена американцами, потом еще 15 лет сидела в Сибири», – сказал «глава ДНР». От кого американцы освобождали прабабушку Захарченко, остается загадкой. Однако, некоторые пользователи соцсетей предположили, что он и имел в виду крупнейший женский концентрационный лагерь «Равенсбрюк», который, к слову, освобождали советские войска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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