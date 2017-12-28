Революции в Украине подтолкнули общество к розни и войне, – Ермолаев. Новости

Прошедшие в истории Украины революции подтолкнули общество к розни и войне. Об этом заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

Украинцы пережили три так называемые «выборные петли». «Потрясения первых лет независимости, обернувшиеся досрочной выборной кампанией. Через десятилетие – кампания "Украина без Кучмы", обернувшаяся выборной кампанией и первым Майданом, достаточно романизированном с лозунгами о европейском выборе. И Майдан уже более жестокий, кровавый Майдан 2013-2014 годов, тоже революционным по характеру, который завершился политическим переворотом», – напомнил хронологию событий политолог.

И неготовность решать проблемы мирным путем привели общество к розни и войне. «В итоге мы расплачиваемся за нашу неготовность изменять свою страну мирным путем внутренними конфликтами, агрессией, потерей территорий, разочарованием людей. Это плата за бессознательность революционного процесса», – продолжил Ермолаев.

По его мнению, последняя смена политического режима быстро свернула и подавила революционный процесс в Украине. «Политики очень быстро, в течение буквально суток, распорядились обретенной властью, распределили посты, купировали и блокировали все органы самоорганизации, которые создавались революционным процессом, категорически отказались и не сделали ни шагу для организации более широкого общественного диалога, связанного с ситуацией в стране после смены власти. Фактически сами подтолкнули к новым конфликтам, потому что если обратить внимание на то, как развивались события на Донбассе, большая вина за резкую катализацию этого конфликта и переход его в фазу вооруженного лежит именно на Киеве и на тех провокаторах, которые ускорили этот процесс», – считает Ермолаев.

По материалам Ukrlife.TV. Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»