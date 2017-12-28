Ходаковский о «главе ДНР»: Украл, выпил, в тюрьму. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко не стратег, он живет одним днем. Об этом в ходе видеоконференции заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Он напомнил, что в «парламент ДНР» были поданы изменения в «конституцию», которыми продлевается срок полномочий «главы ДНР» с 4 до 5 лет.

«Потом пошли комментарии, что эти изменения не обязательно будут применены к нынешнему сроку. Не введитесь на это. Никогда Захарченко не думает дальше завтрашнего дня. Он не стратег, не человек, который разрабатывает долгосрочные программы. Он живет одним днем. Я не хочу сказать – "украл, выпил, в тюрьму", но что-то подобное. Он старается быстрее-быстрее аккумулировать в своих руках то, что можно еще саккумулировать на сегодняшний день, потому что завтра ресурсов уже не останется. Поэтому никогда Захарченко не будет беспокоиться о следующем своем сроке, или о чьем-то сроке, продлевая его еще на один год. 100% речь идет о продлении на год именно этого срока пребывания», – сказал Ходаковский.

Как сообщалось ранее, Ходаковский считает, что изменения в «конституцию ДНР» будут проголосованы 29 декабря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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