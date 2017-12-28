Не удивлюсь, если Захарченко вслед за Плотницким уйдет по состоянию здоровья, – Ходаковский. Новости

В пятницу, 29 декабря, «народный совет ДНР», скорее всего, проголосует за изменения в «конституцию ДНР» о продлении полномочий «парламента» и «главы республики» сроком до пяти лет. Об этом в ходе видеоконференции заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Он сообщил, что первоначально в «ДНР» планировали провести выборы весной 2018 года. «Из всех подковерных щелей (из райгорадминистрации, из более высших уровней) полезла информация, что началась подготовка к выборам и выборы решено проводить весной. Мы понимали, для чего это делается: одномоментно с выборами президента России, чемпионатом мира по футболу. Втихую провести выборы, чтобы это прошло быстро и незаметно», – поясняет «республиканский» оппозиционер.

По его словам, «власти» считали, что конкуренции на этих не будет, т.к. все медийно раскрученные лидеры, не находят в себе силы конкурировать с нынешним «главой ДНР» Александром Захарченко. «Все (народный губернатор Павел Губарев, [экс-глава народного совета] Андрей Пургин, [нынешний глава народного совета] Денис Пушилин) по определенным соображениям предпочитают не вступать в открытое противостояние с Захарченко. Поскольку я не в полном понимании политик, а начинал с военных вопросов, я не могу держать позицию стороннего наблюдателя. Мы заявили свою готовность [участвовать в выборах] не от личных амбиций, а потому что больше некому. На игровой площадке игроков, к сожалению, больше нет – тех, кто готов бы конкурировать с Захарченко, не боясь последствий для себя. Мы последствий не боимся», – акцентировал Ходаковский.

Он напомнил, что затем в начале декабря российский политолог Алексей Чеснаков (приближенный к куратору «Л/ДНР» от Кремля Владиславу Суркову) заявил, что выборы в «республиках» состоятся осенью 2018 года (т.к. прежние выборы также проходили осенью 2014-го). «А что говорит Чеснаков – это означает, что говорит Владислав Сурков. Никогда Чесноков не скажет ничего, что не было бы согласовано с непосредственным куратором всего этого проекта Владиславом Сурковым. То, что выборы будут – это было озвучено непосредственно, считайте, Сурковым», – сказал Ходаковский.

Оппозиционер подчеркивает, что Москва уже посылает месседжи, что они отходят от полного поддержания Захарченко и настаивают на более-менее демократических «выборах» в «республике». «Но раз сейчас Москва благосклонно смотрит на конкурентно проводимые выборы, то сейчас никто его (Захарченко, – прим.) не будет брать в тески и заносить в кресло в очередной раз», – продолжил «оппозиционер».

Но после этого в декабре появляется проект изменений в «конституцию ДНР», которым срок полномочий «главы ДНР» и «народного совета» продлевается с четырех до пяти лет. По мнению Ходаковского это было сделано из-за неуверенности победы на «выборах».

«При всем авторитаризме нашей власти, людскими умами они уже не владеют. Они это чувствуют, они врут Захарчено, что он по-прежнему рейтинговый парень. Я не говорю о полном обвале рейтингов, но они упали катастрофически. И что к этой власти относятся с достаточно серьезной неприязнью – я это знаю, я это вижу постоянно. И они это тоже понимают. Подговорили депутатов и вывесили этот состряпанный совсем в других кабинетах законопроект, который будет в пятницу (29 декабря, – прим.) принят, я в этом не сомневаюсь», – сказал Ходаковский.

«Срок может затянуться. Но я не удивлюсь, если Захарченко вслед за Плотницким напишет заявление об уходе с поста по состоянию собственного здоровья», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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