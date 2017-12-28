«Выборы» Захарченко были сфальсифицированы, – Ходаковский. Новости

Выборы «главы ДНР» Александра Захарченко в ноябре 2014 года были полностью сфальсифицированы. Об этом в ходе видеоконференции заявил бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский (на фото).

«Первые выборы были полностью сфальсифицированы. У Романа Лягина, который был на тот момент председателем центризбиркома, есть доказательная база, что цифры, что люди якобы голосовали за Захарченко, они были подрисованы. Но мы тогда не сопротивлялись: Захарченко, так Захарченко, раз так решила Москва. На тот момент было много иных проблем, которые нужно было решать», – сказал Ходаковский.

Напомним, в 2014 году Роман Лягин вел подготовку к «референдуму» 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. В 2016 году Лягин был задержан «силовыми структурами ДНР», позже был отпущен и уехал в Крым.

Затем Лягин вернулся в «ДНР», где весной 2016 года после конфликта с руководством «республики» был брошен «на подвал». «Конфликт Лягина с руководством ДНР произошел в рамках противостояния главы республики с оппозицией в лице Пургина-Ходаковского. В ходе конфликта Лягин грозил рассказать прессе некие неблаговидные, на его взгляд, подробности выборного процесса в ДНР, и это было расценено властями ДНР как попытка нанесения ущерба республике в условиях военного времени», – писал тогда «республиканец» Александр Жучковский.

После выхода из «подвала» Лягин был «выдворен» в Россию.

В августе 2017 года Лягин признал, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены. «То, что мы называем "ДНР" – пародия на государство. В 2014 году люди голосовали за присоединение к России. Если бы референдум состоялся сегодня, результат его был бы противоположным. Люди были одурачены, в том числе и мной. Сегодня "ДНР" держится на внутреннем терроре. Я верил в реальность крымского сценария для Донбасса и юго-востока Украины. Верил в Россию», – заявил Лягин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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