Уезжай в свой вонючий Донецк: В школе Киева – скандал с ученицей-переселенкой. Новости

В одной из столичных школ разгорелся скандал. Родители учеников одного из классов обвиняют девочку-переселенку в агрессивном поведении. Родители же самой девочки все обвинения отвергают. Об этом говорится в телесюжете «Фактов».

Мама одной из учениц столичной школы рассказывает о том, как над ее дочерью издевалась одноклассница. Из-за этого ее ребенок теперь боится ходить в школу. Мол, девятилетняя девочка терроризирует не только весь класс, но и учителей.

«Это был конец английского, 4-й урок, и эта девочка ударила мою дочь в висок, так, что ей даже стало плохо», – рассказывает мама ученицы киевской школы Наталья Ващук.

Перед этим инцидентом из школы уволилась классный руководитель. Ребенок будто бы избила и покусала учительницу. Большинство родителей обвиняют во всем ученицу-забияку и руководство школы. Они неоднократно просили перевести ребенка в другую школу или класс. Но, по их словам, руководство всю вину возложило на учительницу.

«Она кусается, она бьет детей, она раскидывает вещи. Проводить уроки просто невозможно: учитель не может преподавать, а дети – учиться. Вот просто "доели" нашу учительницу психологически, и выкинули ее из школы», – говорит мама одного из учеников школы Юлия Боднарюк.

В учебном заведении все обвинения отвергают. Говорят, ученица в их школу пришла 1,5 года назад. Семья переехала из Донецка. Но странного поведения за самой младшей ученицей в классе дирекция не замечала. При этом отмечают, что активности девочке – не занимать. И утверждают, что писать заявление об увольнении классного руководителя никто не заставлял.

Мама гиперактивной девочки убеждает: ее ребенок никаких проблем с психикой не имеет. В качестве доказательства показывает справку. И говорит: учительницу, действительно, когда-то укусила. Мол, та слишком сильно схватила ее за руку и не отпускала. Все же остальное – это обычное травля за талантливость и за то, что она из Донецка.

«Девочке высказывала одноклассница, что, мол, уезжай в свой вонючий Донецк, ты мой враг. Я не считала, что это самое главное, пока не прочитала комментарии мужа учительницы, который писал, что "дирекция легла под донецких"», – говорит мама переселенки.

Перевести дочь в другой класс женщина готова. Правда, имеет свои условия. Требует, чтобы родители забрали из полиции заявления против ее дочери.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»