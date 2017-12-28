На въездах в Мариуполь будут взвешивать грузовые авто (Фото). Новости

В Мариуполь (Донецкая обл.) с целью осуществления габаритного-весового контроля переданы два специализированных мобильных комплекса. Оборудование приобретено за счет средств Европейского Союза на общую сумму 110 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Данные комплексы позволяют проводить весовой контроль транспортных средств независимо от количества его осей и массы, как в статическом режиме, так и во время движения. Работа габаритно-весовых комплексов контроля позволит выявлять факты нарушений проезда негабаритного и тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования, тем самым ограничивая проезд данного транспорта по улицам города.

Автомобили комплектуются переносными специальными весами поосевого взвешивания, прибором для измерения габаритных размеров, считывателем аналоговых и цифровых тахографов. А начисление штрафных санкций за нарушение проводится в автоматическом режиме – благодаря сертифицированному программному обеспечению.

«Мы начали строить дороги и ремонтировать их. Но если мы не будем контролировать транспортные потоки, идущие в город, с перегрузкой и нарушениями, то эти инвестиции не будут иметь значения», – отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

В горсовете также сообщили, что за счет средств Фонда развития Мариуполя автомобили «Укртрансбезопасности» были оснащены многофункциональными устройствами печати, компьютерами и ламинаторами. Также городские власти помогут обустроить площадки для работы весовых комплексов на въездах в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что всего для Донецкой области выделено 3 таких комплекса.

Напомним, власти Мариуполя хотят снизить нагрузку и уменьшить износ дорог города за счет строительства новой объездной дороги.

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