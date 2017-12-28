Сводка из зоны АТО за 27 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 4 обстрела украинских позиций, 2 украинских военнослужащих получили легкие ранения. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении на Приазовье в светлое время суток участники НВФ вблизи Водяного сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял оборонительные укрепления сил АТО, а впоследствии вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия из временно неподконтрольного Ленинского (Ужовки). В вечернее время противник из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, обстреливал опорные пункты украинской армии. Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали силы АТО у Каменки.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел был зафиксирован по поселку Доломитное на севере Горловки. Огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию о ситуации вдоль линии соприкосновения не озвучили.