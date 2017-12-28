Украину в 2018 году ожидает политическое обострение из-за Донбасса, – политолог. Новости

Украину в 2018 году ожидает политическое обострение из-за Донбасса. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал политолог Алексей Якубин.

«Это весна с антикоррупционными органами – стоит ожидать обострения борьбы, и это осень, когда станет вопрос о миротворцах, а потом станет вопрос о политической части "Минска". Я не исключаю, что осенью мы увидим формальный распад действующей коалиции, которой на самом деле и так уже нет», – говорит он.

Якубин считает, что президентские выборы в России, несмотря на то, что победит в них снова Владимир Путин, все равно позитивно отразятся на разрешении конфликта на Донбассе. «Это будет последний срок Путина. Я думаю, что Путин будет думать о том, какой Россия будет после Путина, как переформатировать политическую систему изнутри к России после Путина, к России 2024 года. И это будет более важным вопросом, чем внешняя политика. Именно поэтому Россия в цикле 2018 года будет очень заинтересована в уменьшении международного давления на нее», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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