Переселенцев много, денег мало: Жебривский о несправедливости субвенций на медицину. Новости

Губернатор считает несправедливым, что Донецкой области в бюджете на 2018 год выделили деньги медицинской субвенции наравне со всеми остальными регионами. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Медицинская субвенция предусмотрена была в том числе для временно оккупированной территории, на людей, которые там проживают, и должна была быть распределена по количеству переселенцев, которые есть в каждой области. К сожалению, ее распределили равномерно по жителям каждой области», – говорит он.

По его словам, власти Донецкого региона планируют еще обсуждать этот вопрос на уровне правительства, но сумму субвенции губернатор не уточнил. «Это несправедливо по Донетчине, потому что все-таки у нас из 1,5 млн переселенцев – 531 тыс. проживают в Донецкой области. И нагрузка на лечебную сеть у нас намного больше, чем в других областях», – сказал Жебривский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»