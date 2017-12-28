Жителей неподконтрольного Донбасса фактически сделали ключевыми врагами, – эксперт. Новости

Исследование, проведенное на Донбассе, показывает ощущение несправедливости по государственной политике. Речь идет о представленном аналитическом отчете «Состояние общественного сознания на Донбассе: оценки тенденций, прогнозы и рекомендации для государственной политики реинтеграции Донбасса». Об этом рассказал эксперт Гражданской сети «Опора» Александр Клюжев (на фото), передает пресс-служба фонда «Демократические инициативы».

«Государство проявляет двусмысленность относительно глобальных вещей. Одним законодательным актом Россию называет агрессором, другим – критическая позиция сводится к противоположной. А по простым людям, в том числе жителям оккупированных территорий и перемещенным лицам, государство проявляет принципиальность и говорит, что эти люди должны быть под контролем, чтобы "не финансировать террористическую деятельность". И люди это чувствуют», – считает эксперт.

Александр Клюжев отмечает прежде всего расхождение между государственной политикой, в частности правовым режимом в отношении военных действий, отношениями с Российской Федерацией, и отношением государства к гражданскому населению. То же касается и законопроекта «О реинтеграции Донбасса». «Во всех обсуждениях нового законопроекта мы начинали с намерений о том, что надо как-то отреагировать, оценить или ввести механизмы противодействия российской агрессии, а заканчивали тем, как закрутить гайки простому жителю этих территорий», – говорит эксперт. По его мнению, такая ситуация приводит к тому результату, которого ожидает Россия: когда жителей неподконтрольных территорий фактически сделали ключевыми врагами в этой ситуации.

Не обошел Александр Клюжев и тему выборов. Назначать или не назначать выборы на территориях, где есть серьезные вызовы, – это решение, которое должно основываться исключительно исходя из безопасности. «Решения, которые принимались в 2015 году, фактически без всякой процедуры, без верификации оснований назначения или не назначения местных выборов, по сути, спровоцировали ситуацию, когда местные элиты и областное руководство манипулировали теми или иными обстоятельствами в зависимости от политического контекста, который выгоден для них или не выгоден», – сообщил он.

«Это тоже неприемлемая ситуация – не только с точки зрения соблюдения Конституции и законодательства, но и с точки зрения восприятия людьми развития ситуации, это подрывает определенную легитимность государственных действий на этих территориях», – добавил Клюжев.

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