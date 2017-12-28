В результате взрыва в Донецке ранен мужчина. Новости

27 декабря в неподконтрольном Донецке мужчина получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета неустановленного образца. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«Ленинский р-н Донецка, ул. Куйбышева: придомовая территория девятиэтажного жилого дома – взрыв ВОП (взрывоопасного предмета – ред.) неустановленного образца. В результате происшествия осколочные ранения мягких тканей получил мужчина, 1977 года рождения, он госпитализирован в республиканский травматологический центр», – говорится в сообщении МЧС.

Также в результате взрыва «было нарушено остекление одного оконного блока, другие строительные конструкции и коммуникации не повреждены». Обстоятельства происшествия устанавливаются «правоохранительными органами республики».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Донецке утром 27 декабря у дома по адресу ул. Куйбышева, 17 (недалеко от стадиона «Металлург», Ленинский район города) произошел взрыв.

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