Там могут быть яд, наркота, химикаты: В Запорожье продают сигареты из «ДНР» (Фото). Новости

В Запорожье продают сигареты из «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook рассказала местная жительница Елена Львова.

Женщина утверждает, что сигареты куплены в Запорожье.

«Вот такие сигареты можно достать у нас в Запорожье. К сожалению, верхняя часть акцизки не сохранилась. Узнаете, чей герб? Кто не знает – ДНР...», – написала Львова.

В комментариях под фото пользователи соцсетей пишут, что в этих сигаретах может быть что угодно:

Андрей: «Может, истинные патриоты курить бросят)) Или "ДНР" нам скоро гумпомощь дадут?))»;

Olga: «Вообще-то, торговать нелегальной продукцией запрещено законом. В любой стране за такое оштрафовали бы и даже на какой-то срок посадили. Ведь там может быть все что угодно: яд, наркота, химикаты... Как они вообще попали через разграничение? Кто их продает? Где милиция и СБУ?».

Читайте также: