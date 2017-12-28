Взрыв на Луганщине: Школьник пытался распилить крупнокалиберный патрон (Фото). Новости

В Луганской области в результате взрыва пострадал подросток. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

27 декабря вечером в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в больницу с телесным повреждением госпитализирован несовершеннолетний парень.

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник, в доме по месту своего проживания, в Гончаровке Сватовского района, получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона. Патрон школьник пытался распилить с помощью части наждачного круга. На месте происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства.

На данный момент мальчику сделали операцию. По словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

Решается вопрос относительно квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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