Пенсионерам не придется выбирать между зарплатой и пенсией, – Розенко. Новости

По окончанию пенсионной реформы в Украине работающие пенсионеры не будут поставлены перед выбором – работа или пенсия. Об этом сегодня, 28 декабря, в комментарии «Донецким новостям» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«Норм относительно того: или зарплата или пенсия нет в законодательстве сейчас, и не будет. Я против этого», – сказал он.
По его словам, в своем заявлении о выборе между зарплатой и пенсией для работающих пенсионеров уже с нового года министр социальной политики Украины, Андрей Рева говорил о возможных перспективах такого выбора. «Он не говорил об этом как факт "с нового года". Он говорил, что в перспективе... это может быть», – прокомментировал Розенко.
Как сообщалось ранее, по словам вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, в Украине следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение с 1 января 2019 года накопительной пенсионной системы. Переходный период, который должен пройти в 2018 году и завершиться 1 января 2019 года станет стартом накопительной пенсионной системы и запуском негосударственного пенсионного страхования в Украине.
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