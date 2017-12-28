На Луганщине за 4 млн грн заменили кровлю и отремонтировали помещения амбулатории. Новости

В Белокуракинской центральной амбулатории практически завершен ремонт. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистарции.

Работа по восстановлению здания Белокуракинский амбулатории началась еще 30 октября. За 2 месяца 4 бригады заменили кровлю, отремонтировали два центральных входа и помещения внутри. Осталось только убрать строительный мусор и расставить мебель.

В пресс-службе также отметили, что на капитальный ремонт из Государственного фонда регионального развития было выделено 4 млн грн.

В 2018 году планируется утепление фасада здания амбулатории.

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