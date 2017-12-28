В «ДНР» и «ЛНР» в плену остаются около 100 украинцев, – Тука. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» в плену остаются около 100 украинцев, переговоры по их освобождению продолжатся. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«К сожалению, остальные наши ребята, это около 100 заложников еще находятся в плену и в местах, которые нам еще до сих пор неизвестны. Работа по их освобождению продолжается. Я уверен, что мы, в конце концов, освободим всех заложников – и гражданских, и военных. Вопрос времени», – сказал он.

Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что освобождение заложников, которое произошло 27 декабря на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по освобождению заложников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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