На Донетчине будут судить судмедэкспертов (Фото). Новости

Завершено досудебное расследование в отношении 2-х врачей Мариупольского отделения судебно-медицинской экспертизы Коммунального лечебно-профилактического учреждения «Донецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы», уличенных в получении неправомерной выгоды. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что судмедэксперты систематически требовали и получали от родственников умерших денежные средства в размере от 500 грн до 3 тыс. грн за скорейшее проведение вскрытия трупов и предоставление справок о причинах смерти.

Разоблачили правонарушителей 28 августа 2017 года. На время проведения досудебного расследования врачи были отстранены от занимаемых должностей. Во время подготовительного судебного заседания срок отстранения от должностей судом продлен еще на 2 месяца. Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4-х до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе эксперты Донецкого областного бюро судебно-медицинских экспертиз требовали от родственников умерших от 3 до 6 тыс. грн за ускорение выдачи свидетельства о смерти.

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