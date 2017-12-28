Какие же вы переселенцы? Рева об увеличении срока пребывания на подконтрольной территории. Новости

Министр социальной политики Андрей Рева предлагает на законодательном уровне откорректировать статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом, сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, отвечая на вопрос корреспондента «Донецких новостей».

По его словам, необходимость корректировки определяется тем, что среди зарегистрированных 1,5 млн ВПЛ есть те, которые по факту таковыми не являются, а проживают на неподконтрольных Украине территориях. В этой связи для получения статуса ВПЛ министр предлагает установить новый срок пребывания человека на свободной территории

«Есть календарный год. Если ты живешь на подконтрольной территории меньше 183 дней, значит, ты не внутренне перемещенное лицо по определению. Потому что ВПЛ – это лицо, которое покинуло свое место жительства. Но если вы "там" живете 300 дней в году, а 60 – здесь, то какие же вы внутренне перемещенные лица?», – пояснил предложение Андрей Рева.

Напомним, в ходе пресс-конференции он также сообщил, что по факту из 1,5 млн зарегистрированных ВПЛ, адресную помощь получают всего 200 тыс. тыс. человек. Это дает министерству основания усомниться в реальном количестве переселенцев.

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