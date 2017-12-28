В «ЛНР» на Новый год отменили комендантский час. Новости

В «ЛНР» на Новый год и Рождество отменили комендантский час. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«И.о. главы ЛНР» Леонид Пасечник своим «указом» отменил действие комендантского часа в новогоднюю ночь – с 23:00 31 декабря 2017 года до 04:00 1 января 2018 года, а также в ночь на Рождество – с 23:00 6 января до 04:00 7 января 2018 года.

«Указом» предписано возобновить действие комендантского часа соответственно с 23:00 1 января и с 23:00 7 января 2017 года.

Напомним, «глава ДНР» Александр Захарченко подписал «распоряжение» от 19 декабря 2017 года «О временном приостановлении режима комендантского часа».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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