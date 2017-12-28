Я бы предложил на 5 или 10 лет запретить выборы по всей стране, – Тука. Новости

В отношении жителей Луганской и Донецкой области к возможности воздействия на власть – большая разница. Об этом рассказал Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука (на фото), передает пресс-служба фонда «Демократические инициативы».

Георгий Тука прокомментировал представленный властям и журналистам аналитический отчет «Состояние общественного сознания на Донбассе: оценки тенденций, прогнозы и рекомендации для государственной политики реинтеграции Донбасса».

По словам Туки, 26% луганчан говорят, что они совершенно не способны влиять на власть. «В Донецкой области таких еще больше – 41%», – отметил чиновник.

Он считает, что в целом восстановление доверия к власти следует начинать с государственных учреждений. «У нас власть персонифицируется, это огромная ошибка, я никогда не занимался исследованиями, свойственно ли это другим странам, но у нас эта персонификация просто за гранью здравого смысла», – сказал замминистра.

Также Тука предложил отменить выборы по всей Украине на 5 или 10 лет. «Я бы предложил вообще на определенный период времени – 5 или 10 лет – запретить выборы по всей стране. В воюющей стране выборы будут работать только на разрыв и на разъединение общества. Пример – выборы в Северодонецке. Они проходили при моей каденции на Луганщине. Впервые "Оппозиционный блок" в горсовете оказался в меньшинстве. На следующий день представители "Радикальной партии" и "Батькивщины" объединились с "Оппозиционным блоком" – и через день проголосовали за недоверие мэру, которого легитимно выбрало 67% населения. 2 года город парализован», – объяснил свое стремление отсрочить выборы чиновник.

Рассказал Георгий Тука и о том, какие интересные нюансы отмечали наши европейские соседи в действиях украинской власти на Донбассе. «Огромный позитив они видят в том, что в названии нашего Министерства значится « временно оккупированных ». Категорически рекомендуют отказаться от употребления таких терминов, как "линия размежевания", "линия разъединения", в лучшем случае – это "линия соприкосновения". На КПВВ, на любых блокпостах предлагают не заниматься маркировкой государственных символов, превращая эти пункты в государственные границы. Донецкая область – сплошь украинская, и по ту сторону линии, и по ту», – сказал Тука.