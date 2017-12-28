США ожидают освобождения остальных заложников «Л/ДНР». Новости

США приветствуют освобождение 74 украинских заложников и ожидают освобождения остальных незаконно удерживаемых лиц. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

«Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м», – говорится в сообщении.





Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что освобождение заложников, которое произошло 27 декабря на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по освобождению заложников.

При этом в Германии обмен пленными на Донбассе расценили как существенный шаг на пути выполнения Минских соглашений.

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