В Минсоцполитики рассказали о выплатах адресной помощи переселенцам. Новости

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано свыше 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, среди которых более 227 тыс. детей. Об этом «Донецким новостям» сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Что касается социальной защиты и социального обеспечения внутренне перемещенных лиц, на сегодня их количество составляет почти 1,5 млн человек, или около 1 млн 210 тыс. семей. Среди общей численности внутренне перемещенных лиц более 771,8 тыс. пенсионеров, 49,8 тыс. людей с инвалидностью, более 227,4 тыс. детей», – сообщили в ведомстве.

По данным Минсоцполитики, адресную помощь переселенцам в 2017 году профинансировали на сумму более 2,5 млрд грн. «Общее количество семей, которым назначена адресная помощь в период январь-ноябрь 2017 года, составляет 1 млн 875 тыс. 842 семьи (среднемесячное число семей 170 тыс. 531). По состоянию на 16 ноября 2017 года, адресную помощь профинансировано на сумму свыше 2 млрд 579,9 млн грн», – добавили в министерстве.

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