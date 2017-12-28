Порядок выплат пенсий жителям Донбасса и переселенцам может измениться. Новости

В Украине изучают возможность внесения изменений в существующий порядок выплат пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и переселенцам. Об этом сегодня, 28 декабря, «Донецким новостям» сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Обрабатываются изменения в законодательные акты Украины с целью определения особенностей пенсионного обеспечения внутренне перемещенных лиц, и людей, которые находятся на временно неподконтрольных украинской власти территории Донецкой и Луганской областей и порядка получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил их в связи с пребыванием на неподконтрольной территории», – сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева признал противоправным и решил отменить постановление Кабинета министров Украины от 8 июня 2016 года №365 по осуществлению социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

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